Agressieveling maakt het bont op café, verdachte opgepakt MMM

08 april 2019

13u25 10 Maasmechelen De politie is zondagavond met man en macht moeten uitrukken naar de Oude Baan in Eisden. In een Italiaans café kwam het tot een zware ruzie waarbij een man met een mes zou hebben staan zwaaien.

De politie snelde ter plaatse en kon één persoon arresteren. Niemand van de klanten of het personeel geraakte gewond, maar er was wel heel wat tumult. De man is verhoord. Over de exacte aanleiding van de ruzie bestaat nog geen duidelijkheid.

Het is niet de eerste keer dat het café negatief in beeld komt. Vorig jaar brak er ook al brand uit. Uit onderzoek bleek het om kwaad opzet te gaan.