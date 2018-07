Aanhangwagen gestolen 20 juli 2018

02u42 0

Gisteren in de namiddag werd een diefstal vastgesteld van een aanhangwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg in de Industrielaan in Maasmechelen. De diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen 11.50 en 12.30 uur. (BVDH)