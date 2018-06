600 handtekeningen tegen wooncomplex 12 juni 2018

Het actiecomité tegen de komst van een modern wooncomplex in Mazenhoven, heeft een pak bezwaarschriften afgeleverd aan het gemeentehuis. De deadline lag op 3 juni.





"Daar hebben we de petitie aan toegevoegd", legt Danielle Lauwers uit. "Zeshonderd handtekening, dat wil toch wat zeggen voor een kleine deelgemeente als Leut. Verder is het vooral afwachten, maar we hopen dat het schepencollege ingaat op de bezwaren. De eigenheid van Mazenhoven gaat verloren als er plots 100 bewoners bij komen."





Plan B

Intussen werkt de projectontwikkelaar aan een plan B en klinkt het idee om van vijftien naar zeven huizen te zakken, zoals hij oorspronkelijk altijd al als bedoeling had. "Maar dat vinden we nog te veel. Een drietal huizen kunnen we nog aanvaarden, het is tenslotte maar een stuk grond van 34 are. Maar het moet leefbaar zijn voor de omgeving." Binnen het schepencollege klinken stemmen om de vergunning te weigeren, anderen vinden dat zeven woningen moet kunnen. Wordt vervolgd.