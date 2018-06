466 meldingen voor sluikstorten in 2017 12 juni 2018

02u50 0

Vorig jaar kreeg de gemeente Maasmechelen maar liefst 466 meldingen voor sluikstorten binnen. Gemiddeld dus meer dan één melding per dag, een stijging vergeleken met de voorgaande jaren. Maar volgens de gemeente betekent dat niet automatisch een verhoging van het aantal feiten. "Het meldpunt sluikstort@maasmechelen.be is veel beter bekend bij het publiek", zegt Isabelle Robben van de dienst Communicatie. "Volgens de milieudienst is er niet meteen sprake van een stijging van het aantal sluikstortingen. De gemeenschapswachten meldden wel meer gevallen, en ook dankzij sociale media is de drempel voor meldingen verlaagd." In 2017 werden in totaal 64 GAS-boetes uitgeschreven, en in 47 gevallen leidde dat tot een effectieve boete. In andere gevallen - zoals bij minderjarigen - werd er bemiddeld. (MMM)