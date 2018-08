440 kilometer fietsen voor het goede doel 27 augustus 2018

Aan Maasmechelen Village zijn zaterdagochtend 14 moedige fietsers aan een marathontocht van 440 kilometer begonnen. Gisteren rond de middag kwamen ze na 220 kilometer aan in Knokke, de tussenhalte waar de coureurs even op adem kwamen en een hapje aten om daarna terug naar Maasmechelen te fietsen. "Driemaal moesten we stoppen voor een lekke band waardoor we achterliepen op het vooropgestelde schema", vertelt Kenneth Ramaekers, de bezieler achter de tocht. "Het is een zware tocht maar het zit goed in de hoofden van de renners. Het is een mentaal sterke groep. En het is al bij al droog gebleven onderweg."





Aanleiding voor de tocht is de opening van een pop-upwinkel in Maasmechelen Village waar wieleruitrusting van het Britse merk Rafa verkocht wordt, waarmee Froome en de recente winnaar van de Ronde van Frankrijk Thomas mee hebben rondgereden. Met de tocht wordt ook een sociaal doel nagestreefd. "We zamelen geld in voor de vereniging van Ouders van Verongelukte kinderen", zegt Kenneth Ramaekers. "We hebben tot nog toe al zo'n 3.000 euro bij elkaar gehaald. Het doel is om dubbel zoveel op te halen. Goed 18 jaar geleden ben ik m'n broer en zus verloren bij een verkeersongeval. Ze waren toen 28 en 29 jaar. Een drama voor m'n ouders die weten wat het betekent om je kinderen zo te moeten afstaan." (LXB)