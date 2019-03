403 Limburgse bijzitters daagden niet op bij gemeenteraadsverkiezingen, 73 verschijnen morgen voor de rechtbank Marco Mariotti

05 maart 2019

10u10 0 Maasmechelen Het Limburgse parket heeft in totaal 403 dossiers ontvangen van bijzitters die in oktober 2018 niet opdaagde bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kieswet voorziet hiervoor een bestraffing van minimum 400 euro tot maximaal 1.600 euro. 73 personen moeten zich morgen voor de rechter verantwoorden.

Het parket te Limburg ontving in totaal 403 dossiers. Hiervan werden na onderzoek 173 dossier geseponeerd, onder meer wegens het inroepen van een wettige reden door de verdachte of wegens het ontdekken van administratieve vergissingen.

250 euro

In 230 dossiers stelde het parket Limburg een minnelijke schikking voor aan de verdachte van 250 euro. Hiervan betaalden reeds 152 verdachten het voorgestelde bedrag. Enkele dossiers wachten nog op aanvaarding van de voorgestelde schikking.

In 73 dossiers werd de minnelijke schikking niet betaald. Deze dossiers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Morgen vinden zowel in Tongeren als in Hasselt voor deze dossiers themazittingen plaats.

Een tweede reeks van dossiers zal worden behandeld tijdens zittingen op 3 april te Hasselt en op 26 april te Tongeren.