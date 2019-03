18-jarige poseert in politie-uniform met oorlogswapens en maakt zelf bom: kerel riskeert een werkstraf van 120 uur



VCT

04 maart 2019

12u54 1 Maasmechelen A. uit Maasmechelaar riskeert door zijn fascinatie voor wapens en springstoffen en stevige werkstraf van 120 uur. In de woning van de tiener vond de politie in juni 2016 wapens, zelfgemaakte slagpennen, chemische middelen voor de aanmaak van springstoffen en heel wat munitie. Hij had voordien ook al zijn eigen bom in elkaar geknutseld. De gsm van de Maasmechelaar stond vol met foto- en videobestanden met vuurwapens. Zo poseerde de tiener in politie-uniform en met een masker met oorlogswapens. “Het is gewoon een hobby,” benadrukte A. voor de strafrechter.

De strafrechter in Tongeren was verbaasd over het aantal foto’s dat in 2016 op de GSM van de 18-jarige werd terug gevonden. Hij deelde de foto’s ook in een Whatsapp groep, zelfs met minderjarigen. “Maar ik was toen zelf ook net 18 geworden,” verdedigde A. zich. “Het is gewoon een hobby”.

De bal ging aan het rollen toen in juni 2016 drie minderjarigen werden opgepakt en hun GSM werd uitgelezen. Op de gsm’s stonden heel wat foto- en videobestanden van vuurwapens. De verdachten gaven aan dat A. de eigenaar was van de vuurwapens en dat hij zelf ook springstoffen aanmaakte. De aanklager vorderde naast de werkstraf van 120 uur ook een boete van 100 euro. “Wat de politie tijdens de huiszoeking vond is hallucinant: airsoft wapens, tekeningen van wapens, lege dozen munitie, wapens met afgezaagde loop, chemische middelen en in de tuin, verstopt onder de grond in een handdoek, een lading zelfgemaakte slagpennen.”

Zelfgemaakte bom

Op you tube postte A. ook filmpjes van zelfgemaakte wapens waarmee hij kogels afvuurde. “En dit wordt stap voor stap gedeeld. De tuin en de garage van de verdachte is duidelijk zichtbaar in de filmpjes. A. doet dit af als een hobby maar dit is zeer gevaarlijk, zeker als je zo in aanraking komt met de verkeerde personen,” benadrukte de aanklager. De tiener maakte tijdens zijn middelbare schooltijd ook al zelf een bom, die hij op school liet ontploffen, met een schorsing tot gevolg.

Ernst niet beseft

De advocaat van A. verwees naar de datum van de feiten. “Juni 2016, dat was amper twee maanden na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Het land was toen in een staat van verhoogde waakzaamheid en net op dat moment ontving de politie die informatie over de wapens bij mijn cliënt.” Hij vroeg opschorting van straf onder voorwaarden in plaats van de werkstraf. “Hij wil een lerarenopleiding volgen en dat is een probleem als hij een strafblad heeft. Hij was 18 jaar en heeft de ernst van de feiten niet beseft. Hij zat twee maanden in voorhechtenis. De voorwaarden die hem na zijn vrijlating werden opgelegd heeft hij ook goed opgevolgd.”

Vonnis volgt op 1 april.