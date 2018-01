1.200 wietplanten in twee plantages 02u58 0

Bij de wietplantage aan de Rijksweg werden maandag 700 planten gevonden. Dat heeft het parket gisteren medegedeeld. Een 53-jarige man werd ter plaatse opgepakt. Meteen daarna volgde een huiszoeking op de Bloemenlaan in Eisden waar nog eens 500 planten werden gevonden. Vermoedelijk staan de twee plantages aan elkaar gelinkt. De Maasmechelaar werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.