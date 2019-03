“Waarom niet trouwen op de schachtbok in Eisden of in het kasteelpark in Leut?” Marco Mariotti

29 maart 2019

18u47 3 Maasmechelen Als het van sp.a afhangt trouwen Maasmechelse koppels binnenkort ook aan de schachtbok in Eisden en op tal van andere pittoreske locaties in de gemeente. Ze dienen dinsdag een voorstel in op de gemeenteraad.

Als je in Maasmechelen wil trouwen kan dat vandaag enkel in de trouwzaal in het gemeentehuis. Maar de sp.a-fractie gaat komende gemeenteraad een voorstel indienen om trouwen mogelijk te maken op een handvol andere locaties. “Zoals bijvoorbeeld boven op de schachtbok in Eisden of aan het uitkijkpunt in de Mechelse heide", zegt fractieleider Daan Deckers (sp.a).

“De hogere overheid maakt het mogelijk om op andere plaatsen dan het gemeentehuis te trouwen, maar die locaties moeten dan wel expliciet door het gemeentebestuur aangeduid worden én een openbaar karakter hebben.”

Deckers verwijst naar de stad Lommel waar al in openbare parken kan worden getrouwd. “Ook Maasmechelen telt tal van locaties die hiervoor zouden kunnen dienen. We denken aan de kiosk in het Koninginnepark in Eisden, het park in ’t Loo, het kasteelpark van Leut, de mijnschachtbok én het uitkijkpunt van de Mechelse heide. Voor deze laatste drie is er eerst overleg nodig met de respectievelijke beheerders van die locaties.”