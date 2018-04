"Voor zeldzame gevallen moét het kunnen" PROFESSOR WIL CANNABISOLIE VOOR EPILEPSIEPATIËNTEN ZOALS SOFIE MARCO MARIOTTI

27 april 2018

02u41 0 Maasmechelen "Gebruik cannabisolie voor zeldzame epilepsiepatiënten zoals Sofie Voncken, onder begeleiding van erkende centra." Dat zegt professor Paul Boon aan UZ Gent na de commotie omtrent het illegaal product. De ouders van Sofie vragen hetzelfde, maar slepen minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu voor de rechter.

De ouders van de 9-jarige Sofie - die aan een zeldzame vorm van epilepsie lijdt - gaan de Belgische staat én minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dagvaarden. Reden: het niet beschikbaar stellen van medicinale cannabis voor hun dochter Sofie Voncken. Het meisje kreeg vroeger wel vijftig aanvallen per dag, maar sinds ze een druppel CBD-olie gebruikt op basis van cannabis daalde het aantal aanvallen naar nul. Die olie is illegaal in ons land. "Met twee advocaten maken we een dossier op en bekijken we hoe we de aanklacht exact gaan formuleren", vertelt vader Jean Pierre. "We willen uiteindelijk een vonnis afdwingen waarmee onze dochter toch een uitzondering zou kunnen maken op het gebruik van dit product. Ze is uitbehandeld, en we willen niet langer in de illegaliteit handelen."





Intussen krijgt de familie ook bijval uit de medische wereld. Professor Paul Boon - voorzitter van de epilepsieliga én afdelingshoofd Neurologie aan UZ Gent - vindt dat ook dat er uitzonderingen moeten worden gemaakt. Alleen betreurt hij de gerechtelijke weg aangezien dat jarenlang kan aanslepen voor de familie.





Zo simpel is het niet

"De minister heeft gelijk als ze zegt dat we cannabisolie niet zomaar mogen legaliseren. Zo simpel is het niet. Wereldwijd zijn er slechts vijf betrouwbare studies gebeurd die het effect van cannabisolie op zeldzame vormen van epilepsie berekenen. Eén studie kwam met sluitend bewijs dat de olie werkt bij kinderen met de ziekte van Dravet." Volgens de professor moet er in zeldzame gevallen gewerkt worden met de olie, maar steeds onder begeleiding van de vier erkende centra in ons land. "Op die manier halen we de patiënten uit de illegaliteit én kunnen we ze toch nauw opvolgen. Maar beweren dat cannabisolie plots een wondermiddel is voor alle epilepsiepatiënten is zéker niet waar."





Uitstekend initiatief

De Block vindt het initiatief van Boon naar eigen zeggen uitstekend. "Ik blijf openstaan voor cannabis als grondstof voor medisch gebruik. Het wordt al gebruikt voor MS-patiënten. Ik nodig professor Boon dan ook uit om met zijn olie het wetenschappelijk traject te volgen dat geldt voor elk medicijn. Indien blijkt dat de olie werkt, en niet schadelijk is, dan nemen we het graag op in onze lijst van veilige en werkzame producten. Net zoals we dat bij andere medicijnen doen", benadrukt minister De Block.