"Voor Sofie én alle andere patiënten" PAPA IJVERT NU BIJ PVDA VOOR LEGALISERING MEDICINALE CANNABIS MARCO MARIOTTI

01 september 2018

02u35 0 Maasmechelen Verder ijveren voor de legalisering van medicinale cannabis, maar dan via de politiek. Dat hoopt Jean Pierre Voncken, nieuw op de lijst bij PVDA in Maasmechelen. Zijn 8-jarige dochter Sofie lijdt aan een zware vorm van epilepsie, maar cannabisolie verricht wonderen bij haar. "Ik doe dit voor Sofie én alle andere patiënten", zegt Jean Pierre.

Jean Pierre Voncken uit Boorsem hoopt PVDA aan een zetel te helpen. Hij is nu vooral bekend als de papa van Sofie, die aan een zeldzame vorm van epilepsie lijdt. Het meisje bleek uitbehandeld bij het UZ Leuven en Jean Pierre Voncken besloot op eigen houtje illegaal cannabisolie toe te dienen, met bijna miraculeuze gevolgen. Zijn dochter leefde voorheen bijna comateus, maar leerde intussen spreken, zelfstandig wandelen en eten. Sindsdien strijdt hij voor de legalisering van het product. Meerdere partijen vroegen hem op een lijst te staan, maar de man koos voor PVDA. "Die partij wil een samenleving waarin de mens centraal staat, een solidaire maatschappij", zegt hij. "Daar kan ik me volledig in terugvinden. Onze strijd voor het recht op medicinale cannabis is er één van gewone mensen die de regelgeving van gevestigde machten aanvechten."





Maggie De Block

Voncken meent dat er ook via de lokale politiek dingen kunnen bewegen op vlak van cannabisolie. "Het kleinste dominosteentje kan veel in gang duwen", stelt hij. "In Nederland zijn er informatiebureaus hierover op lokaal niveau, waarbij zelfs de burgemeester het project steunt. Het gaat dan niet over telen van planten, maar wel over het informeren van mensen. Nog steeds krijg ik élke dag mails of telefoons met enorm veel vragen. Ook in ons land moeten die mensen geholpen kunnen worden."





Lijsttrekker Simon Heijens is tevreden met de nieuwe kracht. "Jean Pierre en zijn vrouw Ula gaan de confrontatie aan met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (die in mei meedeelde dat er in Limburg binnenkort legaal medicinale cannabis zal worden geteeld, al is die cannabis nog niet bedoeld voor de aanmaak van de olie die Sofie nodig heeft, red.) en de belangen van de farma-industrie. Daar hebben we veel respect voor." Verder hoopt Heijens minstens één zetel te behalen in de Maasmechelse gemeenteraad. "We willen vooral het debat opentrekken binnen die gemeenteraad, die in de meeste gevallen niet langer dan twintig minuten duurt. Zwakke oppositie, en amper inspraak van de gewone burger. Er wordt te veel bestuurd vanuit de ivoren toren. Wij zijn de stem van de man in de straat. Het wordt tijd dat onze stem gehoord wordt. De nationale tendens van de partij is goed, en we hopen dat die teneur ook in Maasmechelen kan worden doorgetrokken."