"Papa, ga ik nu dood?" GERECHT NEEMT CANNABISOLIE VAN SOFIE VONCKEN (9) IN BESLAG MARCO MARIOTTI

18 april 2018

02u50 0 Maasmechelen Jean-Pierre Voncken is woedend. Zijn 9-jarige dochter die aan zware epilepsie lijdt, heeft nog maar net genoeg cannabisolie voor de komende drie weken. Al de rest werd in beslag genomen door het gerecht, vermits het om een illegaal product gaat. "Ons laatste redmiddel wordt nu zelfs afgepakt. Moet mijn dochter legaal sterven?"

Sofie Voncken (9) lijdt al jaren aan de meest extreme vorm van epilepsie. Soms kreeg ze wel vijftig aanvallen per dag, maar haar ziekte wordt nu al drie jaar in bedwang gehouden. Niet met gewone medicatie, maar dankzij cannabisolie, illegaal in ons land. Sinds haar zesde experimenteren de ouders op eigen houtje voorzichtig met CBD-olie in combinatie met de medicatie die ze vanuit het UZ in Leuven krijgt toegediend. Die combinatie werkt. "De illegale olie versterkt de werking van de legale medicatie", legt Jean-Pierre uit. "Sinds een jaar werken we met olie volledig op haar maat gemaakt. Een vriend uit het Antwerpse heeft zich erin verdiept en het resultaat is verbluffend. Sinds een jaar zet Sofie nog grotere stappen. Ze zingt, danst, praat terwijl ze voorheen geen woord zei." Het is net die vriend die nu de politie over de vloer kreeg. Zowel het materiaal als de volledige inhoud van de koelkast - tientallen potjes olie - werden in beslag genomen. Voor de ouders van Sofie een ramp.





"Moordpoging"

"We hebben hier thuis nog één potje staan waar ze de komende drie weken nog mee toekomt. En wat dan? Moeten we dan terug naar af? Gaan we toelaten dat ze weer zware aanvallen kan krijgen mét de dood als gevolg? Draai en keer het hoe je wil, maar dit is een moordpoging vanuit de overheid." Zware woorden van Voncken, maar de man kan het naar eigen zeggen niet anders omschrijven. "Als de gewone medicatie niet helpt, moet je als regering vaststellen dat er bepaalde patiënten zijn die wél geholpen worden door cannabisolie. Het heeft toch geen zin om weg te kijken. We hebben vorig jaar letterlijk duizenden studies afgeleverd aan het adres van federaal minister Maggie De Block (Open Vld). Ze legde ze gewoon naast zich neer." Intussen blijkt dat er mogelijk wordt gestart met onderzoek. "Maar dat is in Nederland, Polen, de Verenigde Staten allang gebeurd. Waarom moet ons land weer achterblijven? We voelen ons net criminelen en proberen alleen maar onze dochter te genezen. Mijn dochter vraagt zich af of ze nu doodgaat."





Volgens Voncken is de druk onhoudbaar en kloppen er wekelijks mensen bij hem aan. "Zoveel positieve resultaten, en allemaal patiënten die in de illegaliteit bezig zijn. Indien er nu ook gejaagd zal worden op de olie, vrees ik dat veel mensen voor euthanasie zullen kiezen." De Block maakte de spray voor MS-patiënten op basis van cannabis wél legaal. Van de CBD-olie is voorlopig geen sprake.