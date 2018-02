"Kraftwerk klinkt héérlijk op orgel" NIEUWE KERKORGANIST FLEURT MISVIERING OP MET COVERS MARCO MARIOTTI

19 februari 2018

02u40 31 Maasmechelen In Eisden-Dorp hebben ze sinds kort een nieuwe kerkorganist. Vincent Sanz-Dreesen (46) speelt voor, tijdens en na de eucharistieviering gekende evergreens en leuke popnummertjes. "Sommige kerkgangers komen al een half uur op voorhand, zodat ze liedjes van Tom Jones of Louis Neefs meekrijgen", vertelt Vincent, in het dagelijks leven ambulancier. En de pastoor? Die vindt het prima.

'O Margrietje, de rozen zullen bloeien.' Het is slechts één van de liedjes die Vincent elke zaterdagavond door de kerkorgel laat galmen.





Sinds een half jaar zit de veertiger achter het klavier, en dat bevalt hem beter dan gedacht. Naast de gekende kerkliedjes besloot Vincent op eigen initiatief ook gekende nummers te brengen die bij de sfeer van de eucharistieviering passen. "En ze laten mij daar eigenlijk heel vrij in", zegt hij. "Na een half jaar zit er een soort vast stramien in. De avondmis start om 19 uur, maar rond 18.30 uur zet ik mij al achter de orgel, en speel dan wat evergreens. Muziek die vooral de oudere mensen leuk vinden. Dat gaat van Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen, tot Louis Neefs, maar Green Grass of Home van Tom Jones vinden ze even tof." Ook tijdens de offerande krijgt Vincent een vrijgeleide. "When the Saints Go Marching In , of iets van The Beatles is dan altijd leuk." De Maasmechelaar durft ook moderne nummers te spelen, maar volgens hem moet het altijd in het plaatje passen. "Het nummer Das Model van de Duitse elektro synth-popgroep Kraftwerk klinkt héérlijk op orgel. De mensen herkennen de liedjes altijd, maar dat is niet noodzakelijk."





Respectvol

Voor Vincent is het zéker niet de bedoeling om te shockeren. Rock- of metalnummers zal hij zeker niet spelen. "Het moet respectvol blijven, ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Toch denk ik dat het alleen maar bijdraagt aan de sfeer van de mis. Voorlopig heb ik nog geen negatieve reacties gehad, integendeel. Margietje werd eigenlijk aangevraagd door de familie van een overleden dame met dezelfde naam. Tijdens de herdenkingsmis heb ik dat gespeeld, en sindsdien blijf ik dat doen."





Zowel de pastoor, als de kerkraad zien er geen graten in. "Zolang het bij evergreens blijft, juichen we dit alleen maar toe", klinkt het.





LifeCare

Sanz-Dreesen is al van kindsbeen af met muziek bezig,maar had er tot vorig jaar amper tijd voor. "Ik ben al meer dan twintig jaar eigenaar van de privé-ambulancedienst LifeCare. Vorig jaar nam brandweer Maasmechelen op bevel van de burgemeester helaas mijn ambulancepost over, waardoor de zaak na al die jaren failliet ging. Ik rij wel nog privéritten, en ben ook actief als ambulancier in het Duitse Aken. Maar de ritten voor de 100, mijn broodwinning, ben ik kwijt. Het positieve aan dit verhaal is dat ik plots veel meer tijd heb voor andere dingen in mijn leven. En muziek is daar één van."