“Ik heb mezelf pijn gedaan”: vrouw belt drie keer politie voor partnergeweld, maar slikt woorden in voor rechter VCT

28 januari 2019

13u12 0 Maasmechelen Al 24 jaar samen, waarvan 17 jaar gehuwd. Maar de relatie tussen A. (45) uit Maasmechelen en zijn vrouw ging de laatste jaren gebukt onder zwaar partnergeweld. Op 27 augustus kneep A. de nek van zijn echtgenote dicht na een ruzie over de kinderen. Ook in oktober 2017 greep hij haar bij de keel. In juni 2018 gooide hij een autokrik naar haar. Echtgenote P. belde drie keer naar de politie. De agenten kwamen ter plaatse, stelden de letsels vast en noteerden mevrouw haar verklaring. Maar voor de strafrechter ontkende ze zelf alles. “Als ik kwaad ben zeg ik dingen die niet waar zijn. Ik heb mezelf pijn gedaan”.

De eerste zware confrontatie kwam er naar aanleiding van een discussie over de kinderen. P. had zoon en dochter samen in bad gezet, en dat kon niet volgens vader A. Moeder P. belde naar de politie dat ze in elkaar geslagen werd door haar man. De politie stelde rode drukplekken vast in de nek en noteerde haar verklaring. Maar P. ontkende voor de strafrechter staalhard. “Ik weet niet hoe ze daarbij komen. Hij heeft me nooit iets aangedaan. Ik was toen in een kwade bui.”

Valse aangifte

De strafrechter kon er niet mee lachen. “U houdt de politie dus tot drie keer toe bezig en nu zegt u dat u dat allemaal zelf doet? Een valse aangifte doen bij de politie is strafbaar, weet u dat? “ Ook A. suste. “Ik heb haar misschien wel eens bij de schouder gepakt maar nooit bij de keel. Ik heb wel respect voor haar.”

De aanklager benadrukte de onveilige situatie voor de kinderen, die een tijd uit huis werden geplaatst. “Het gezin krijgt begeleiding. Het is belangrijk dat dit verder gezet wordt.” Ze vorderde een straf met uitstel onder voorwaarden, zoals een verderzetting van de begeleiding van het gezin. A. ging zelf akkoord met de probatiemaatregelen. “U bent al zes keer veroordeeld voor slagen en verwondingen. U wordt al zo geholpen. Soms stopt het en moet u zelf uw verantwoordelijkheid nemen,” sloot de strafrechter af.

Vonnis op 25 februari.