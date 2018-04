"Hulp nodig? Verhuis naar ander land" MINISTER DE BLOCK TEGEN MAMA VAN ZWAAR EPILEPTISCH MEISJE MARCO MARIOTTI

25 april 2018

02u46 0 Maasmechelen "Verhuis dan naar een land waar cannabisolie wél legaal is." Dat vertelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block tegen de ouders van de 9-jarige Sofie Voncken uit Maasmechelen. Zij ging dankzij de olie van vijftig epileptische aanvallen per dag naar nul. Het gerecht legde de leverancier van de bewuste olie droog.

Het was de wanhopige mama van de 9-jarige Sofie Voncken die minister De Block (Open Vld) confronteerde op een receptie van haar partij in Vlaams-Brabant. Mama Urszula uit Maasmechelen trok haar stoute schoenen aan, en stapte met tweelingdochter Sara aan de hand richting de minister. "Ik wilde eens van mama tot mama met haar babbelen", zegt Urszula. "Het was voorzitter Rutten die me ontving, en me later buiten het gebouw in contact bracht met de minister. Vrijwel meteen zei ze dat cannabisolie zéker niet zal worden gelegaliseerd in ons land. Ze kent ons verhaal, ze leest deze krant ook." De mama van Sofie - die al 3 jaar lang een druppel cannabisolie per dag neemt - vroeg de minister wat zij zélf zou doen als ze een doodziek kind had. "Ze antwoordde me dat ze ook alles zou doen om haar kind te redden, maar ze moest de rol van minister spelen en niet van mama in ons land."





In de illegaliteit

Toen Urszula aankaartte dat ze het beu is om in de illegaliteit te vertoeven kreeg ze te horen "dat ze dan maar naar een land moest verhuizen waar cannabisolie wél legaal is". Dat kan dan bijvoorbeeld over Nederland gaan waar bepaalde CBD-olie bij de apotheek of zelfs in het warenhuis te vinden is. Zolang cannabisolie illegaal is, moet Sofie het doen met kwekers die zich strafbaar maken aan de wet. Volgens minister De Block heeft ze als individu niet de macht om zomaar dingen te legaliseren. "We moeten vooral stap voor stap én gecontroleerd een toegang vinden voor cannabis tot de farmaceutische wereld", klinkt het officieel.





Meer onderzoek nodig

"Ik nodig bedrijven en studiebureaus uit om onderzoek te voeren naar het wetenschappelijk bewijs tussen bepaalde CBD-olie én specifieke ziektes. Maar die onderzoeken worden niet gevoerd, er is blijkbaar geen interesse vanuit de farmaceutische wereld. Het is dan niet de taak van de overheid om die onderzoeken zélf uit voeren." Nog volgens de minister kunnen we niet zomaar overgaan tot het laten telen van cannabis door particulieren die er dan zélf olie uit ontwikkelen. "En dat wordt in dit specifiek geval wél gevraagd. We moeten hier kritisch over durven zijn en de begrijpelijke emotie loskoppelen. Het gaat hier niet meer over medicinale cannabis zoals begrepen in Nederland of Duitsland. Daar wordt het onder zware farmaceutische controle gefabriceerd en dan al dan niet in de grondstof-vorm wordt afgeleverd via de apotheker."