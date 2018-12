“Het leven is niet zoals ‘50 Tinten Grijs’, meneer”: man laat zwakbegaafde vrouw sm-contract ondertekenen om haar als seksslavin te gebruiken Beklaagde (47) krijgt ook contactverbod met slachtoffer Birger Vandael

10 december 2018

11u05 0 Maasmechelen “Het leven is niet zoals ’50 Tinten Grijs, meneer”, klonk het in de rechtbank ten aanzien van een 47-jarige docent volwassenonderwijs uit Maasmechelen. In de winter van 2016 liet hij een zwakbegaafde vrouw een sm-contract ondertekenen om haar vervolgens als seksslavin te gebruiken. Hij krijgt een celstraf van 36 maanden met volledig uitstel.

Beklaagde leerde zijn slachtoffer kennen op “de elfde van de elfde” in 2015 bij de opening van het carnavalsseizoen in Maasmechelen. Op de afscheidsreceptie voor de carnavalsprinsen op het stadhuis zagen ze elkaar begin januari opnieuw. Zij deelde er broodjes uit en hij sprak haar aan. Ze kruisten opnieuw de paden op de prinsenverkiezing een week later. Op 19 januari 2016 volgde dan een vriendschapsverzoek op Facebook. Zo begonnen de chatgesprekken, het begin van de miserie voor de vrouw.

Vastgebonden aan bed

In de periode tussen 23 januari en 15 februari vonden de feiten plaats. Al bij een eerste gelegenheid reed hij met haar naar een park in Genk waar er werd gekust en gestreeld. Het sm-contract werd later in zijn woning in Hechtel-Eksel ondertekend, waarna een eerste keer seks volgde. Daarna werd het telkens een beetje extremer. Al bij de tweede gelegenheid sprak de man met de vrouw een kleurencode af (“rood betekent stoppen”) en werd de vrouw geblinddoekt en vastgebonden aan bed. Bij de derde gelegenheid werden haar handen vastgebonden met de riem van haar kleed. De man ging zo hevig te keer dat ze niet meer kon stappen van de pijn.

De vrouw was op het moment van de feiten 29 jaar oud. Ze heeft een ontwikkelingsachterstand, maar was destijds kinderlijk verliefd. “Daarom bleef ze meegaan in het verhaal van de man”, stelde de procureur tijdens de behandeling. “Die speelde het strategisch slim: aanvankelijk sprak hij over kinderen en later over een seksrelatie, maar de deur naar meer bleef hij altijd op een kier zetten. Het slachtoffer liep hevige verwondingen op. Op een bepaald moment kon ze zelfs een maand geen (vrijwilligers)werk meer uitvoeren. Ze weende van de pijn, maar hij liet zijn sadistische lusten botvieren.” Meester Bert Partoens legde zelfs uit hoe beklaagde zijn cliënte al via berichtjes liet weten wat hij allemaal met haar zou doen.

De man is schuldig aan verkrachting, aanranding van de eerbaarheid met geweld en het toebrengen van opzettelijke verwondingen en slagen met voorbedachten rade. “Onmiskenbaar wist hij dat hij een vrouw voor zich had met een mentale beperking. Dat blijkt uit de conversaties op WhtasApp”, staat te lezen in het vonnis. Daaruit blijkt ook dat de vrouw heel vaak had gevraagd om te stoppen, maar dat beklaagde van geen ophouden wist en het slachtoffer vastgebonden geen verweer had. Gezien de mentale beperking van de vrouw was ze zelfs niet in de mogelijkheid om voor deze feiten toestemming te geven.

Schadevergoedingen

Momenteel woont beklaagde in Meeuwen-Gruitrode. Hij krijgt een aantal voorwaarden waaronder het absoluut contactverbod. Aan de ouders van het slachtoffer moet hij 3.930 betalen. Voor het meisje zelf wordt de aanstelling van een deskundige gevraagd. Op 6 mei 2019 volgt een heropening van de debatten.