“Hagen snoeien? Zoek u een andere blo”, Matteo Simoni hilarisch in promofilmpjes beHAAGt Marco Mariotti

14 maart 2019

19u16 0 Maasmechelen De campagnefilmpjes om meer hagen in Eisden Tuinwijk aan te planten, worden bijzonder gesmaakt onder de Maasmechelaars. Niemand minder dan Matteo Simoni is het gezicht van de campagne. Met zelfspot overtuigt hij de bewoners voor een groenere cité te gaan.

“Wa hage snoeien? Ik kan nie snoeien. Kies u een andere blo.” Matteo Simoni blijkt in topvorm. Al drie weken dropt Tuinwijk 2020 promofilmpjes met de acteur uit Marina in de hoofdrol, en dat allemaal in het kader van beHAAGt. De campagne moet de bewoners van de cité overtuigen om meer hagen aan te planten, zodat de Tuinwijk kans maakt om erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. Die titel worden volgend jaar bekend gemaakt. (lees verder onder de foto)

In de filmpjes legt Matteo telkens zijn band uit met de cité en hoe zijn grootvader in Eisden rondreed met de ijskar. Telkens blijkt er tijdens de opnames iets mis te lopen, waarna hij op hilarische wijze discussieert met de cameraman en regisseur. Op sociale media worden de filmpjes massaal bekeken en gesmaakt. En het aantal aanvragen gaat intussen in stijgende lijn.

Vijf planten per meter haag

Je kan als bewoner deelnemen en hagen aankopen. Per lopende meter heb je vijf planten nodig. “Eén plant kost 0,80 euro. Je kunt ze zelf onderhouden of het laten doen door onze groenspecialist. Het onderhoudt kost iets meer dan 1,5 euro voor hagen lager dan 1,5 meter”, klinkt het bij Tuinwijk 2020.

Wie graag deelneemt aan de actie om de cité op te fleuren, kan surfen naar www.eisdentuinwijkbehaagt.be of mag mailen naar eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com.