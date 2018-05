"Geshockeerd door verhaal van Sofie (8)" KAREN DAMEN STAPT MEE IN MARS VOOR LEGALISERING CANNABISOLIE MARCO MARIOTTI

28 mei 2018

02u42 0 Maasmechelen Driehonderd mensen namen zondag deel aan de mars voor de legalisering van cannabisolie. Zelfs tv-gezicht Karen Damen was van de partij. "Niemand zou gestraft mogen worden voor het redden van zijn kind", verwees ze naar het verhaal van Sofie Voncken (8).

Het regende pijpenstelen, maar toch namen driehonderd mensen gisteren deel aan de mars voor de legalisering van cannabisolie. Jean Pierre Voncken en Ula Milata strijden al drie jaar, sinds hun dochter Sofie (8) aan een zware vorm van epilepsie lijdt. Ze is uitbehandeld, en gewone medicatie helpt niet meer. Cannabisolie doet dan weer wonderen bij haar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet weten dat legalisering er niet aan zat te komen. Genoeg voor Jean Pierre en zijn achterban om de strijd aan te gaan. Zelfs vrienden uit Engeland wandelden mee.





Karen Damen





De meest opvallende aanwezige was ongetwijfeld Karen Damen. Ze liep de hele mars mee in de gietende regen en sprak het volk na afloop aan. "Ik leerde Jean Pierre enkele jaren geleden kennen", vertelt ze. "Het verhaal van Sofie heeft me altijd beroerd én zelfs geshockeerd. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zich in de illegaliteit moeten begeven omdat zij hun geliefde willen helpen. Is dit België? Ik kén zélf volwassenen én kinderen die zich beter voelen én genezen zijn met de hulp van cannabisolie. Ik ga zeker een foto posten op Instagram, zodat mijn 400.000 volgers dit ook zien. In september zal er nog een mars zijn in Bredene waar ik ook zal meewandelen."





Jong Socialisten

Het was Antonio Muroni van de Jong Socialisten in Maasmechelen die het initiatief nam om de mars te organiseren. "Maar dit is geen politieke stunt en gaat over alle partijgrenzen heen", vertelde hij. "We zijn hier allemaal voor Sofie én andere lotgenoten. We willen een duidelijk signaal geven aan de minister én de overheid." Van CD&V, sp.a, N-VA en PVDA liepen heel wat kopstukken mee.





Medicinale cannabis

"Dit is een eerste beweging opgestart in Maasmechelen", zegt Jean Pierre. "Het is de eerste keer dat patiënten de straat op komen voor hun rechten. Maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we onze stem laten horen. Sommigen staan hier met heel veel pijn en in moeilijke omstandigheden. Ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben."





De Block (Open Vld) deelde intussen mee dat er in Limburg binnenkort legaal medicinale cannabis zal worden geteeld. De laatste hand wordt gelegd aan Koninklijk Besluit. Die cannabis is nog niet bedoeld voor de aanmaak van de olie die Sofie nodig heeft. Professor Paul Boon van het UZ Gent vindt dat er wél uitzonderingen moeten gemaakt worden voor zeldzame patiënten zoals Sofie.