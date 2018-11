‘Gele hesjes’ geannuleerd in Maasmechelen: “Uit vrees voor confrontaties” Politie geeft negatief advies over protestactie Marco Mariotti

29 november 2018

13u13 4 Maasmechelen De protestactie van de ‘gele hesjes’ die zaterdag in Maasmechelen zou plaatsvinden, wordt geannuleerd. Dat bevestigde organisator Antonio Muroni. “De politie vreest de veiligheid niet te kunnen garanderen en ik wil geen risico’s nemen", vertelt hij. Volgens insiders wordt een confrontatie met het extreemrechtse Voorpost gevreesd.

Na Genk en Hasselt, zou zaterdag Maasmechelen ‘geel kleuren’. Of toch het gemeenteplein. De linkse activist Antonio Muroni trok aan de alarmbel en vond dat ook Maasmechelen dringend van zich moest laten horen. Om 14 uur zouden de ‘gele hesjes’ er post vatten. Maar Muroni komt nu op zijn stappen terug.

Voorpost

“De politie heeft me laten weten dat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Het is een té groot risico", vertelt de Maasmechelaar. Concreet wordt er gevreesd voor een confrontatie tussen heethoofden uit het linkse én rechtse kamp. Het extreemrechtse Voorpost nam bij de afgelopen acties in Genk en Hasselt telkens deel, maar tot confrontaties kwam het daar niet. De beweging zou zaterdag ook richting Maasmechelen komen, waar de politie niet mee is opgezet.

Marko Kleijn

Deze namiddag zal Muroni nog samenzitten met de politie, maar zijn besluit staat vast. “Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er écht gewonden zouden vallen.” De reacties op het initiatief waren voorlopig positief. Of er zaterdag alsnog gele hesjes zullen opduiken, valt nog af te wachten. Maar Muroni zal zelf niet aanwezig zijn.

Hij distantieerde zich gisteren ook al van de initiatieven van Marko Kleijn in Genk en Hasselt. De man wordt volgens Muroni gelinkt aan extreemrechts.

