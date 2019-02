“Geef scholen 500 euro voor klimaatactie”, sp.a-Maasmechelen legt subsidiereglement voor MMM

18u49 0 Maasmechelen “Scholen die hun leerlingen stimuleren om concrete initiatieven te nemen inzake milieubewustzijn, moeten 500 euro aan subsidie ontvangen.” Dat vindt sp.a-Maasmechelen. De partij gaat het subsidiereglement indienen bij de komende gemeenteraad.

Maasmechelen heeft zich mee geëngageerd via het burgemeestersconvenant om tegen 2030 de CO2-uitstoot tot te verminderen met 40 procent. “Maar de CD&V-Open VLD- meerderheid is in zes jaar tijd niet verder geraakt dan de organisatie van een klimaatmars voor scholen, die vervolgens werd afgelast", zegt Daan Deckers, sp.a-fractieleider.

“In plaats van top-down iets op te leggen, moet je bottom-up tewerk gaan. Daarom willen we scholen stimuleren om hun leerlingen aan te sporen om zelf na te denken over gerichte klimaatacties.”

De term ‘klimaatactie’ wordt voor de partij heel ruim gezien. “Het kan gaan om een boomplantactie, een ontharding en vergroening van de speelplaats, een actie rond afval, noem maar op. Om de subsidie te kunnen ontvangen moet er wel aan drie voorwaarden voldaan zijn: de leerlingen moeten inspraak hebben, er moet rond de actie gesensibiliseerd worden en er moet een educatief luik voorafgaan aan de actie.