"Geef ons nu toch die erkenning!" DIYANET MOSKEE VERWACHT 3.000 BEZOEKERS, MAAR ZIT MET HANDEN IN HET HAAR

05 april 2018

02u29 0 Maasmechelen "Minister Homans, geef ons nu toch die erkenning als moskee."

Dat zegt Hasan Düzgün uit Maasmechelen, woordvoerder van de Tevhid moskee in Eisden waar zondag 3.000 bezoekers worden verwacht op de jaarlijks brunch. "We zijn een voorbeeldmoskee, wat kunnen we nog meer doen?", zucht hij.





Hasan Düzgün en zijn collega-bestuursleden van de Tevhid moskee in Eisden zitten met de handen in het haar. in 2013 al dienden ze een aanvraag in om erkend te worden als moskee, en naar eigen zeggen voldoen ze aan alle vereisten. Zelfs staatsveiligheid is mee. "Maar blijkbaar is niets genoeg", klinkt het. Volgens Düzgün gaat het nog steeds om politiek, en worden ze niet gehoord. "Vier jaar geleden zijn we afgestapt van de klassieke invulling van de moskee met allerlei socio-culturele activiteiten en onderwijsprojecten", vertelt de gewezen vakbondsman bij Ford Genk. "Met onze unieke huistaakbegeleiding dragen we zorg voor de jeugd. We stimuleren onze kinderen om verder te studeren in onze moskee met professionele leerkrachten voor zowel basis als secundair onderwijs. Elk jaar opnieuw nemen we deel aan opengebedshuizendag door onze deuren wijd open te stellen voor alle geïnteresseerden. Hiernaast gidsen we hele jaar door scholen, verenigingen en instanties. Tijdens onze maandelijkse ontbijtzondagen nodigen we leden van het gemeentebestuur, politiekorps, directie en leerkrachten van scholen uit."





Politieke spelletjes

Düzgün vraagt zich af wat ze nog meer kunnen doen opdat ze de erkenning krijgen. "Een voorbeeldmoskee zijn is voor de minister blijkbaar niet genoeg." Minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) maakte vorig jaar in september al bekend dat ze niet van plan was om binnen de twaalf maanden enige moskee te erkennen. Reden: een brief die lekte van de Turkse geheime dienst waarin Diyanet-moskeeën de opdracht kregen opposanten van het Erdogan-regime op te sporen.





Intussen werd aangetoond dat er door Diyanet België wel degelijk informatie aan Ankara werd bezorgd van Gülen-aanhangers. Soms met naam en toenaam. Ook de moskee in Eisden is gelinkt aan Diyanet, maar tot op heden is er geen vermoeden dat ook zij informatie naar Ankara doorspeelden. "Dat zijn vooral politieke spelletjes. Als moskee zijn wij met positieve dingen bezig. We bouwen bruggen en versterken vriendschappen met alle mensen in de samenleving in onze gemeente én daarbuiten. Vredevol samenleven met respect voor elke levensbeschouwing is voor ons een topprioriteit."





Dertien andere Diyanet-moskeeën werden door de Vlaamse regering al erkend en gesubsidieerd - 58 procent van alle moskeesubsidies in ons land. Nu zondag 9 april tussen 9 en 13 uur zal de vriendschapsbrunch plaatsvinden. "Ook mevrouw Homans is net zoals alle andere jaren meer dan welkom, maar we hebben haar nog nooit mogen ontvangen."