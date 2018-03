"Dorp aangeslagen door ongeval" MINUUT STILTE VOOR OVERLEDEN SLACHTOFFER KETTINGBOTSING E314 BIRGER VANDAEL

19 maart 2018

02u34 0 Maasmechelen In Kotem werden zaterdagavond alle carnavalswagens voor de 62e stoet ingezegend aan café Ponderosa. Maar daarvoor stond iedereen even stil bij de gebeurtenissen van afgelopen week, waar één van de wagens betrokken raakte bij een dodelijk ongeval. "Het was een emotionele week", aldus voorzitter van De Waterraten, Marc Hendriks.

Woensdag kwam een 51-jarige man uit Geel om het leven bij een verkeersongeval op de E314 in Maasmechelen. Een carnavalswagen die naast de snelweg geparkeerd stond, was in brand gestoken en de rookwolk veroorzaakte de kettingbotsing.





De wagen was eigendom van de Nederlandse vereniging Sjpaspromotion en stond samen met twee andere exemplaren anderhalve week opgesteld langs de baan in afwachting van de stoet. "Het voorval gebeurde nu met een carnavalswagen, maar het had even goed een landbouwvoertuig of toeristenwagentje kunnen zijn", stelt Hendriks.





Minuut stilte

Er werd besloten om de stoet ondanks de spijtige gebeurtenissen toch te laten doorgaan. "In principe hebben wij als organiserende vereniging niets te maken met de wagen in kwestie. We hebben geen contact gehad met de familie van het slachtoffer, maar besloten toch om een minuut stilte in te lassen. Alvorens de carnavalswagens door de pastoor (voor één keer niet vaste waarde 'Guuske', die zaterdag een pacemaker liet plaatsen, red.) te laten inzegenen, tonen we zo toch ons medeleven en respect", legt Hendriks uit.





Wie in Kotem binnenrijdt, merkt het meteen: deze parochie ademt carnaval. Overal hangt verlichting in de typische kleuren van het feest, mensen versieren hun voortuinen en de vlaggen hangen buiten. Op de zondag van de stoet komen er jaarlijks bijna 50.000 mensen naar Kotem en dat is meer dan vijftigmaal het aantal inwoners. "Er wonen maar 900 mensen in Kotem, maar we tellen wel 23 carnavalsverenigingen. De afgelopen jaren is het nog meer gaan leven. Het hele dorp is dan ook aangeslagen door wat er gebeurd is. Als in Kotem een steen van de brug valt, weet iedereen dat al nog voor deze op de grond is. Het nieuws van woensdag verspreidde zich dan ook als een lopend vuurtje. Toen ik 's morgens met de schoolbus de brandweer en de politie kruiste, vroeg ik me al af wat er gaande was. Even later wist ik het", gaat Hendriks verder. "Het hele weekend zijn we bezig geweest met het plaatsen van de feesttent en de organisatie, het is een klap als je dan met zo'n drama wordt geconfronteerd."





Subtiel respect

Zondagmiddag reden 75 wagens in de stoet, de vereniging van de getroffen wagen paste evenwel. Hoewel er vrolijk werd gefeest, werd toch subtiel respect getoond voor wat er gebeurd is. Zo gooiden de prins en jeugdprins voor één keer geen gekleurde voetballen uit de wagen, maar wel witte ballen. "Vier dagen voor de optocht gaan we altijd naar de grot in Wiemesmeer en bij die bedevaart werd ook even gedacht aan het slachtoffer", besluit Hendriks. De dag van het jaar in Kotem kleurde opnieuw geel, groen en rood, maar voor één keer met een klein zwart randje.