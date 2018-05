"Dief is wellicht een bekende" KONINGSZILVER BIJ SCHUTTERIJ MONULPHUS EN GONDULPHUS GESTOLEN MARCO MARIOTTI

30 mei 2018

02u44 0 Maasmechelen Schutterij Monulphus en Gondulphus zit in zak en as. Dieven gingen met een deel van hun koningszilver aan de haal. "De dief wist wat hij deed en nam slechts enkele specifieke exemplaren mee", zegt voorzitter Ronny Machon. De politie onderzoekt de bizarre zaak.

Zeer geraffineerd gingen dieven afgelopen weekend tewerk aan de schutterslokalen aan de Ringlaan. De daders forceerden één vensterluik en begaven zich meteen naar de prijzenkast van de vereniging. Het slot werd heel nauwkeurig afgebroken, en de grote vitrinekast geopend.





"Er hingen tientallen zilveren schilden in die kast die je krijgt als je koning wordt na het jaarlijkse schuttersfeest, maar de dader haalde er enkele specifieke uit", weet voorzitter Ronny Machon. "Als het gewone dieven waren puur voor het zilver, hadden die wellicht alles meegegraaid. Dat is hier niet het geval. Er zijn ook enkele prijsbekers verplaatst iets verder op de toog, vermoedelijk in de veronderstelling dat er iets waardevols lag verstopt. Heel vreemd allemaal, de mens moet verdomd goed geweten hebben wat hij deed. De kans bestaat dat hij bekend is met de schutterij." Verder gingen de dieven met wat keukengerief aan de haal.





Het was een wandelaar die de braaksporen vaststelde en de politie verwittigde. Zij startten een onderzoek, maar voorlopig zonder resultaat.





Emotionele waarde

De schuttersvereniging heeft geen weet van vijanden, en volgens hen heerst er binnen de schutterswereld vooral veel vriendschap. Recent werden wel twee leden ontslagen, maar het bestuur betwijfelt of er een link is. "We moeten eerst nachecken wiens koningszilver exact is gestolen", zegt bestuurslid Marc Vranken. "Het gaat met zekerheid om vijf plaatjes, samen ter waarde van een kleine 1.000 euro. Maar het gaat vooral om het emtionele aspect. Het oudste stuk is bijna 100 jaar oud, uit 1921. Andere exemplaren zijn van de jaren vijftig en zestig. Onze verenging bestaat al 450 jaar. Als blijkt dat we zélf een link vinden tussen de verdwenen exemplaren, stappen we weer naar de politie."





Extra veiligheidsmaatregelen

De prijzenkast met zilveren schilden hangt intussen niet meer in het lokaal. "We bekijken nog wat we ermee doen. Mogelijk brengen we een deel naar het schuttersmuseum en de rest bergen we ergens op achter slot en grendel. Ook het lokaal zélf zal extra veiligheidsmaatregelen krijgen. Het was nochtans tien jaar geleden dat we hier nog inbrekers over de vloer kregen, maar helaas. Het bestuur doet in één ruk een oproep naar getuigen.





Wie iets verdacht zag in de omgeving van het lokaal, of weet wie betrokken is bij de diefstal, mag contact opnemen met de lokale politie van Maasmechelen. Dat kan via 089/47.47.47