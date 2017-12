"Band met mijn vader is nu sterker dan ooit" De warmste verhalen van 2017 | KOSTA (40) KWAM PAS DIT JAAR UIT DE KAST EN BETREURT ENKEL DAT HIJ HET NIET EERDER DEED MARCO MARIOTTI

02u31 0 Dalemans Kosta kon aanvankelijk niet op begrip van zijn vader rekenen. "Maar toen hij zag dat hij nog altijd dezelfde zoon had, is hij bijgedraaid." Maasmechelen "Ik versier eigenlijk geen vrouwen, maar mannen." Meer dan twintig jaar liep de Maasmechelse Griek Kosta Glavaris - net niet de Meest Sexy Man van Vlaanderen - rond met zijn geheim, tot hij zich begin dit jaar op zijn 40ste outte in onze krant. "Ik vreesde vooral de reactie van mijn vader. Maar onze band is nooit sterker geweest dan nu."

Kosta, Grieks-Belgisch restaurantuitbater uit Maasmechelen, sleepte begin dit jaar een finaleplaats in de wacht in de verkiezing van Meest Sexy Man van Vlaanderen. Toen hij daar de vraag kreeg hoe hij dames versierde in het uitgaansleven, moest hij het antwoord schuldig blijven. "Ik versier eigenlijk geen vrouwen, maar mannen", klonk het. In één adem outte hij zich ook in onze krant. Gedaan met liegen, iedereen mocht zijn geheim weten. "En ik heb er absoluut nog geen spijt van. Ik heb enkel spijt dat ik er zo lang mee gewacht heb." Zijn broer, zus en enkele dichte vrienden kenden zijn geheim al zes jaar eerder. En hoewel zij positief reageerden, vond Kosta de moed niet om het aan de buitenwereld te vertellen. Het grootste struikelblok: zijn vader. "We zijn thuis volgens de 'Griekse mentaliteit' opgevoed. Mijn vader is er geboren en getogen, en nogal conservatief op dat vlak. Ik wist bijna zeker dat hij mijn geaardheid niet zou aanvaarden. Ik heb het dan ook een tijdje voor mezelf gehouden." Maar 'een tijdje' werd al snel meer dan twintig jaar.





Kosta baatte al op jonge leeftijd restaurant Rodos in Maasmechelen uit. Een succesvolle zaak, met veel klanten uit de streek. Links en rechts waren er wel vermoedens dat hij 'voor de mannen was', maar niemand - of toch weinigen - die het hem écht durfde te vragen. "Voor de klanten en mijn familie heb ik altijd een lach op mijn gezicht gehouden. Ik speelde als het ware de clown, maar vanbinnen stierf ik soms. Ik kon tegen mijn eigen vader uitvliegen om een banale discussie. Hij begreep die reactie niet, maar het was een gevolg van onderliggende frustraties. Gelukkig ontdekte ik het uitgaansleven in Antwerpen, waar je de Red&Blue hebt - een club voor holebi's. Daar kon ik eindelijk mezelf zijn. Maar dan nog maakte ik mensen wijs dat ik er alleen ging stappen op 'hetero-avonden'. Toch deed het deugd, daar in Antwerpen. Zoveel deugd, dat terugrijden naar Maasmechelen altijd als een hel aanvoelde. Die afrit nemen naar het bekrompen dorp, waar ik mijn masker weer moest opzetten..."





Verwensingen

Intussen ging de gezondheid van vader Glavaris achteruit. Kosta besloot om hem over zijn geaardheid te vertellen, en kreeg inderdaad de reactie die hij gevreesd had. "De ergste verwensingen... We spraken niet meer met elkaar. Hij vreesde letterlijk dat ik plots op naaldhakken en met een handtas over de Pauwengraaf zou paraderen. Maar toen hij zag dat hij eigenlijk nog altijd dezelfde zoon had, is hij bijgedraaid." Vader en zoon zochten elkaar weer op en hadden enkele goede gesprekken. Toen Kosta zijn geheim openbaar maakte, was het net zijn vader die hem steunde. "Je kan je niet inbeelden hoeveel druk er sindsdien van mijn schouders gevallen is. Toen ik eerder dit jaar mijn verhaal in Het Laatste Nieuws deed, heb ik massaal veel reacties gekregen - vooral positieve. Enkele familieleden vonden wel dat ik een schandvlek was. Met hen heb ik gebroken... Maar met mijn vader heb ik nog nooit zo'n goede band gehad als vandaag."





Voorbeeld zijn

Kosta kreeg ook 'lotgenoten' over de vloer. "Ze wilden weten hoe ik die stap had kunnen zetten, want zij zaten met hetzelfde geheim dat ze niet durfden delen. Van sommigen had ik het verwacht, maar bij enkelen ben ik volledig uit de lucht gevallen. Het zijn jongens met verschillende achtergronden, maar met ouders die eerder van de oude stempel zijn. Ik merk dat de drempel bij Vlaamse gezinnen toch wat lager ligt. De enige raad die ik die jongens kan geven, is dat ze niet zo lang als ik mogen wachten. Ik heb nooit een voorbeeld gehad, maar misschien kan ik er één voor hen zijn. Anderzijds kunnen enkel zij aanvoelen wanneer het moment gekomen is. Niemand mag je dwingen."





Sinds zijn outing blijft het Kosta ook op professioneel vlak voor de wind gaan. Zijn restaurant boomt al meer dan twintig jaar en hij timmert nu ook al een tijdje aan een carrière als acteur. "Het is nog pril, maar ik heb dromen. Voorlopig blijft het bij gastrollen of figureer ik in series. Zo speelde ik al mee in De Buurtpolitie, of spelprogramma's op VTM en VRT. In De Buurtpolitie heb ik zelfs de minnaar van een vrouw gespeeld. Dat ging best goed, maar ik heb dan ook jarenlang de rol van hetero gespeeld. (lacht) De castingbureau's zijn alleszins tevreden en hebben nog plannen voor me. Maar nu ik volledig mezelf kan zijn, ben ik ook minder geremd. Dat heeft een positief effect op mijn prestaties. De gesloten houding is verdwenen, iets wat de klanten in mijn zaak ook merken. Als ik het gecombineerd krijg met mijn restaurant, dan overweeg ik ook om extra acteerlessen te volgen. Ik ben altijd al leergierig geweest, en ik vind dat je alles uit jezelf moet kunnen halen. Hard werken en mooie resultaten neerzetten. Leven zoals je dat zelf graag wil, en je dromen nastreven. Zo zou het moeten zijn."