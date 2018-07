"Azo heeft ons veel geleerd" ONVERWACHTE DOOD RAPPER (28) SCHOKT GEMEENTE MARCO MARIOTTI

02u39 0 Maasmechelen Maasmechelen is in rouw nadat de 28-jarige Aziz 'Azo' Özel dood werd aangetroffen in zijn badkamer. De jonge rapper en producer was al jaren een bekend gezicht in de gemeente. "Hij leerde ons om je dromen na te streven", vertellen zijn vrienden. Hij laat zijn vriendin en pasgeboren zoontje Do¿an achter.

Aziz Özel zat in de fleur van zijn leven. De Maasmechelaar woonde sinds een tijd met zijn vriendin samen aan de Kruindersweg en werd vorige maand voor het eerst vader. Zaterdag sloeg het noodlot echter toe. Aziz zakte in elkaar en overleed bij zijn thuis. Volgens het parket aan een natuurlijke dood, vermoedelijk door hartfalen. In een mum van tijd verzamelden tientallen familieleden en vrienden aan zijn huis die niet konden geloven wat gebeurde. "Ik sprak hem hier gisterenavond nog", vertelt een buur. "Er leek niets aan de hand. Elke avond kwam hij hier een praatje slaan voor hij naar binnen ging. Zo jong. Ocharme, zijn vriendin en zoontje."





Naast zijn passie voor rapmuziek, blijft hij door velen vooral herinnerd als de sfeer- en gangmaker. "Azo was de kartrekker", vertellen vrienden. "Hij was de man van de ideeën, nam het initiatief en zette woorden om in daden. Zijn zoontje zal het zoontje van de hele vriendengroep worden."





Doorzetter

Aziz moest ook geregeld op middelbare scholen spreken en was voor veel tieners een voorbeeld. "Hij groeide op in een sociale woonwijk, in een meer kansarme omgeving. Toch bereikte hij veel dankzij zijn doorzettingsvermogen." Dat vindt ook Tanja Rutten die Aziz als tiener begeleide in jeugdcentrum Asteroïde. "Aziz zei ooit, geluk dat moet je afdwingen. Hij bedoelde daarmee dat je het leven zelf in handen moet nemen en er iets van moet maken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar wél waar je naartoe gaat, zei hij dan."





Bruggenbouwer

Jarenlang leidde hij jeugdhuis 't Alibi en deed het floreren. "Aziz slaagde erin om de leefwereld van jongeren uit Eisden en de Vrijhei te verenigen met jeugd in Mechelen-centrum", klinkt het. "Hij was een bruggenbouwer, en kon mensen met elkaar laten praten." Zo sprak hij ook al eens leerlingen toe van Campus de Helix en overtuigde hen om respect te hebben voor de leerkrachten. Ook het belang van de taal haalde hij aan. "Dan geraak je verder in het leven", zei hij dan. Bij héél wat Maasmechelse en Limburgse jongeren was Aziz gekend voor zijn muziek. Met jeugdvrienden bouwde hij hiphopformatie 'La Famiglia uit. Nummers zoals 'Ik Blijf Wie Ik Ben', 'Laat Het Gaan, en 'Beest Nu', werden lokale hits en op YouTube tienduizenden keren bekeken.





Gisterennamiddag al werd zijn lichaam opgebaard bij de Tevhid Moskee in Eisden. Daar kwamen enkele honderden vrienden en nabestaanden samen om voor hem te bidden en een laatste groet te geven. Nadien werd zijn lichaam naar zijn familie in Turkije overgebracht waar hij later wordt begraven.





