"Als het je familie treft, dan wil je helpen" MOEDER VERONGELUKTE TOM (24) ENGAGEERT ZICH VOOR 'ALS LIGA' EN 'OVK' BIRGER VANDAEL

18 mei 2018

02u53 0 Maasmechelen ALS Liga Maasland houdt op zondag 26 mei een benefietconcert. Drijvende kracht erachter is Emmanuëlla Wyckmans. Zij verloor al 7 familieleden aan de ziekte. Hierna neemt de Maasmechelse even rust, want ze is op na de dood van Tom, haar 24-jarige zoon die ze in 2016 bij een ongeval verloor.

Het concert in Zaal Sint-Remigius in Vucht wordt verzorgd door het 100-koppig koor met leden van 7 tot 70 jaar van Echo-Alterecho. Zij brengen hedendaagse covers. Achteraf wijkt het koor voor de feestbeesten en is er een ouderwetse fuif. De opbrengst gaat integraal naar de strijd tegen ALS, de neurologische ziekte die geleidelijk het lichaam verlamt. "Mensen vragen me waar ik mijn energie blijf halen, maar als je iemand met ALS kent, dan weet je het wel. Zeven familieleden zijn aan de ziekte gestorven. We zijn met zes familieleden getest en al vijf ervan dragen het gen", verklaart Emmanuëlla.





In de zomer van 2014 kreeg de strijd tegen de vreselijke ziekte wereldwijd aandacht met de Ice Bucket Challenge, waarbij mensen een emmer ijswater over hun hoofd goten. De hype ging na enkele maanden weer liggen, maar alle steun tegen ALS blijft zeer welkom. "In het begin wilden we de ziekte vooral bekend maken bij Limburgers door Facebookacties en flyers uit te delen. Later kwam er de fondsenwerving bij en intussen verdiep ik me ook in de rechten die ALS-patiënten hebben. We blijven vragende partij naar wetenschappelijk onderzoek en de ziekte bespreekbaar maken."





Rustperiode

Die inspanningen van Emmanuëlla zijn al lovenswaardig, maar ze zet zich niet enkel in voor de ALS Liga, maar ook voor OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen), de nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Zelf verloor ze in oktober 2016 haar zoon Tom Goossens (24) bij een zwaar verkeersongeval op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. "Ik zorgde er mee voor dat Dilsen-Stokkem het SAVE-charter ondertekende, waarmee het belooft de strijd tegen de grote verkeersonveiligheid te voeren. In Diepenbeek proberen we dit ook klaar te krijgen."





Ondanks al het engagement plant Emmanuëlla een rustperiode: "Dit is voorlopig het laatste grote evenement dat ik organiseer. Het vraagt veel energie en ik moet even op de rem gaan staan. Vrienden en familie zeggen dat al lang tegen mij. Kleine activiteiten moeten wel mogelijk blijven, dan denk ik aan info verlenen aan ALS-patiënten, spulletjes verkopen op een rommelmarkt of deelnemen aan een wafelverkoop ten voordele van de Warmste Week", besluit ze. Kaarten voor het evenement kan je bekomen door tien euro te storten op rekening BE18 9731 6018 8965 met vermelding van de naam. De kaarten liggen klaar aan de inkom.