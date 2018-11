“Alle rusthuisbewoners krijgen kerstdiner van mij” Patrovoorzitter Salar Azimi opent charmeoffensief Marco Mariotti

23 november 2018

16u17 3 Maasmechelen Goed nieuws voor de bewoners van rusthuizen De Maasmeander én Heyvis. Zij mogen op 18 december aan tafel schuiven bij Patro Eisden voor een heus kerstdiner. Gratis. “We willen iets terug doen voor de ouderen”, zegt Patrovoorzitter Salar Azimi.

Ongezien, een voetbalclub die zowat alle bejaarden in tehuizen uitnodigt om uitgebreid te komen tafelen met kerst. En zéker een club die nog maar pas is gered van de ondergang. “Maar hiermee wilt Patro ook haar maatschappelijke belang binnen de gemeente Maasmechelen op zich nemen”, zegt kersverse voorzitter Salar Azimi. De man is gekend van het tv-programma de Sky is The Limit, is miljonair én nam de fakkel over van Wayne Woo.

Eenzaamheid tegengaan

“De club is één ding, maar we willen we graag iets terug doen voor de ouderen uit Maasmechelen. Helaas is de maand december en de kerstperiode met haar lange nachten voor veel ouderen een moeilijke en eenzame tijd om door te brengen.”

“Daarom nodigt Patro alle inwoners van rusthuis Maasmeander en WZC Heyvis uit om op dinsdag 18 december tussen 18 uur en 20 uur gratis all-inclusive te komen genieten, eten en drinken in de vip gedeelte van het stadion. Begeleiders van de groep zijn uiteraard ook van harte welkom op deze avond.” Het arrangement bevat een driegangenmenu mét drank.

Bij de rusthuizen komen ze uit de lucht gevallen, maar reageren ze positief.

Man van zijn woord

Volgens ondervoorzitter bij Patro Stijn Stijnen meent Azimi dit allemaal én is hij een man van zijn woord. “Salar heeft dit sinds het begin laten vallen op de gemeente, en houdt meteen woord. Hij heeft écht bijzonder veel respect voor ouderen, hij is zo opgevoed. Hij heeft dit nog al gedaan los van de voetbal, dus voor hem is dit bijna vanzelfsprekend.”

Volgens Stijnen zal Azimi in de toekomst nog voor dergelijke daden zorgen. “Maar hij vond het belangrijk dat alle bewoners in een rusthuis dit keer verwend zouden worden. Het is een héél andere wind en we voelen positiviteit bij de achterban.”

Eerste klasse

Azimi pakte vorige week nog uit met een straffe uitspraak over de toekomst van de club. Volgens de Nederlandse Iraniër zal Patro binnen zeven jaar in eerste klasse spelen. “Ik ben daar zelfs zeker van", voegde hij daar aan toe. “Ik ben nog maar 36 en ben 13 jaar professioneel actief. Maar steeds ben ik er in geslaagd om al mijn doelen te behalen."

Binnenkort zit Azimi ook samen met schuldeisers. Ex-trainer Danny Boffin moet ondermeer nog geld van ex-voorzitter Wayne Woo. “We gaan dat snel regelen”, reageerde Azimi.