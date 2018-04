"Alarm ging niet af, drama vermeden" DERTIG BEWONERS ONTSNAPPEN AAN DE DOOD IN ZWARE BRAND MARCO MARIOTTI

25 april 2018

02u37 0 Maasmechelen Liefst dertig bewoners uit Eisden zijn dakloos nadat hun appartementsblok aan de Paul Lambertlaan in vlammen opging. De bewoners klagen over het feit dat er geen alarm afging. Intussen zamelt de lokale bevolking tal van spullen in.

De brand brak rond drie uur uit op de bovenverdieping van het gebouw en verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak. Alle aanwezige bewoners raakten tijdig buiten. In het gebouw wonen vooral Bosnische en Macedonische bouwvakkers en hun gezinnen. Ook enkele asielzoekers en Belgen geplaatst door het OCMW zijn er gehuisvest. "In eerste instantie zijn de meer dan dertig getroffen personen opgevangen in een gebouw langs de brandweerkazerne in Eisden-Dorp. Daar kregen ze ook eten. Ze krijgen er ook bijstand van maatschappelijke werkers", klinkt het bij de gemeente Maasmechelen. "Voor een dertigtal mensen is herhuivesting nodig. Die kunnen voorlopig terecht in de Oude Burelen langs de Heufkensweg. Daar is nog water, elektriciteit en verwarming aanwezig. In dat gebouw, dat momenteel leegstaat, wil de gemeente normaal gezien een politiekantoor onderbrengen. De mensen worden dinsdagmorgen met een bus terug naar het appartementsblok gebracht, waar ze kunnen uitzoeken welke spullen ze kunnen recupereren", legt burgemeester Raf Terwingen uit.





Geen alarm

Volgens een heel aantal bewoners ging er geen brandalarm af. "Er was geen enkel geluid, slechts een kleine pieptoon die op de benedenverdieping weerklonk uit een kastje", klinkt het. "Niemand wist wat er gaande was, we hoorden lawaai, komende vanop het dak en er vielen dingen naar beneden. Als bij wonder was iedereen tijdig buiten én raakte niemand gewond. Dit had kunnen uitdraaien op een ramp." Eén van de bewoners werd begin deze maand nog mama. Met het kindje van enkele weken oud is gelukkig alles in orde. De brand ontstond op de bovenste verdieping, maar over de oorzaak bestond gisteren nog geen uitsluitsel. Het parket stuurde het gerechtelijk labo, branddeskundige en branddetectiehond ter plaatse. Gisteravond kon een deel van de bewoners terugkeren om er persoonlijke spullen op te halen.





Solidariteit

Intussen boden heel wat Maasmechelaren hun hulp aan. "Om snel te kunnen inspelen op de behoeften van alle getroffenen, starten we met een inventarisatie van de aangeboden spullen. Via de telefoonnummers of het e-mailadres kan je aan ons doorgeven welke materialen je precies aanbiedt. Dat kan via 089/76.97.46 of bevestiging@maasmechelen.be", klonk het.