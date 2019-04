“Al duizenden vlaggen besteld”, Salar Azimi hoopt zaterdag kampioen te spelen met Patro Eisden Marco Mariotti

09 april 2019

17u09 0 Maasmechelen Voetbalclub Patro Eisden hoopt komende zaterdag de thuismatch tegen Turnhout te winnen en zo meteen kampioen te spelen. Het promoveert op die manier naar Eerste Klasse Amateur. “We hopen dat Maasmechelen helemaal paars kleurt komende zaterdag", vertelt de flamboyante voorzitter Salar Azimi.

Duizenden vlaggen zijn al besteld, de vuurwerkvergunning wordt in orde gemaakt en de feesttent is al in aantocht. We kennen Salar Azimi van programma The Sky is the Limit, maar voor de Nederlandse Iraniër lijkt dat werkelijk zijn levensmotto. Als het van hem, Stijn Stijnen en de spelers van Patro Eisden afhangt, sluiten ze zaterdag hun competitie met glorie af.

Sinds de komst van voorzitter Azimi in oktober is de club onverslagen, dus de kans op de titel zaterdag is bijzonder groot. “Maar die verdienste is in de eerste plaats voor trainer Stijn Stijnen", reageert Azimi. “Hij heeft dit allemaal uit de grond gestampt en Patro gebracht tot waar het vandaag staat. We hebben Maasmechelen samen terug op de kaart gezet en hopen dat zaterdag alle inwoners weer fier worden op hun club.”

Eerste nationale

Azimi lijkt bij elke poging in zijn loopbaan de roos te raken. “Ik heb inderdaad gezegd dat we binnen dit en zeven jaar in eerste nationale moeten spelen. Om het jaar promoveren met telkens een overgangsjaar. Maar gezien we wellicht nu al promoveren, kan het in praktijk allemaal sneller gaan. Ik heb nog nooit iets beloofd dat ik niet heb waar gemaakt.”

Of hij schrik heeft om volgend jaar al tegen degradatie te vechten? “Zeker niet. We hebben met de beker twee keer Thes Sport verslagen, zowel thuis als uit. Zij spelen een niveau hoger, dus dit bewijst dat we met deze ploeg nu al zouden kunnen meedraaien in het volgende seizoen. Tegelijk leg ik al mijn vertrouwen bij Stijn Stijn, die dit team verder moet uitbouwen.”

Rode Duivels

Maar wat als Stijnen volgend jaar voor andere oorden kiest? “Stijnen mag niet vertrekken”, lacht Azimi. “Zelfs niet als Manchester United zou bellen. De énige ploeg voor wie hij een uitzondering mag maken, is het nationale elftal. Als de Rode Duivels hem willen, kan ik niet anders dan buigen.”

Patro Eisden lijkt na de passage en donkere periode met de Chinese Brit Wayne Woo definitief door het dal heen. “Als het van mij afhangt, volgen er alleen nog maar mooie jaren. Laten we eerst genieten van dit mooie seizoen. En wat de galamatch betreft tegen Hasselt, hebben we nog wat dingen in petto. Stijnen heeft een verleden met de club, dus het zal emotioneel zijn voor ons allemaal.”