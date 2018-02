Ziekenhuis organiseert scooterlessen 21 februari 2018

Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (ZMK) start begin maart met de cursus scooterlessen voor minder mobiele personen en zal vijf praktijk- en theorielessen aanbieden.





De lessen duren telkens anderhalf uur en gaan door in kleine groepjes, onder professionele begeleiding van een ergotherapeut(e). Op de dienst revalidatie van ZMK stelt men vast dat niet iedereen op de hoogte is van het correct gebruik van de scooter en er soms zelfs sprake is van verkeersangst.





"Voor de inschrijvingen is het nog geen overrompeling, maar interesse is er zeker wel. Drie mensen hebben zich al ingeschreven, we werken voorlopig met maximaal vier scootergebruikers per sessie", zegt Dominique Vermeulen van ZMK. In de theorielessen zal men vooral uitleggen waar men met een scooter mag rijden. Tijdens de praktijkles gaat men de basisvaardigheden oefenen op de terreinen van het ziekenhuis. In de lessen 3 tot 5 gaat men samen met een begeleider het verkeer in. De lessenreeks kost 80 euro.





Voor geïnteresseerden heeft het ziekenhuis een informatiebrochure samengesteld. Inschrijven kan bij Dominique Vermeulen op het nummer 089/50.55.65. (GBO)