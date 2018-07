Water uit Bosbeek pompen is verboden 20 juli 2018

Tot en met 31 juli is er een captatieverbod (oppompen van water) van water uit de Bosbeek.





Door de aanhoudende droogte staat het grondwater zeer laag en zijn er zeer lage waterstanden in de Bosbeek. Dit geeft problemen voor fauna/flora wanneer het resterende water in de waterlopen wordt opgepompt. Om verdere daling van het oppervlaktewater te vermijden, ter bescherming van de ecologie in de Bosbeek, door de toenemende overlast door ratten en geurhinder, is een capatieverbod noodzakelijk.





Overtredingen op bepalingen van dit politiebesluit zullen bestraft worden. (GBO)