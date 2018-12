Vrouw vergeet waar wagen geparkeerd staat, en denkt dat auto gestolen is MMM

13 december 2018

15u37 0 Maaseik De politie heeft woensdag twee huilende dames aangetroffen aan de Hepperpoort in Maaseik. Een 72-jarige vrouw had er haar wagen naar eigen zeggen geparkeerd, maar die bleek ‘gestolen’.

De dame uit Kinrooi verklaarde haar wagen te hebben geparkeerd op de gehandicaptenparking om 11.30 uur. Toen ze een aantal uur later terugkeerden, was de wagen verdwenen. Ze had haar autosleutel nog op zak.

De politieagenten zochten mee, waarna bleek dat de wagen vlakbij op het Kerkplein geparkeerd stond.