Vrouw vergeeft ex partnergeweld 24 januari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 26-jarige man uit Bree tot vier maanden cel en een boete van 480 euro wegens partnergeweld. Dankzij de getuigenis van zijn ex krijgt hij wel volledig voorwaardelijk uitstel van celstraf en een boete voor een proefperiode van drie jaar. De man zei dat hij door het lint ging toen de vrouw hem aan het uitlachen was vanuit haar auto waarin ook een man zat. "Toen hij in de auto stapte, greep ik naar een busje pepperspray om hem af te schrikken", verklaarde de vrouw. "In de auto zat ook ons dochtertje. Toen hij het busje wilde afnemen, ging dat per ongeluk af. Ik haalde het kind snel uit de wagen en ging naar mijn appartement. Hij kwam achterna en in de daaropvolgende schermutseling, raakte ik gewond. Gelukkig was ons dochtertje daar geen getuige van. "Toch stelde de vrouw zich niet burgerlijke partij in deze zaak. "We zijn intussen gescheiden en hebben alles uitgepraat. We kunnen nu de situatie op een volwassen manier benaderen en blijven, in het belang van ons dochtertje, gewoon vrienden", besloot de vrouw. (JEK)