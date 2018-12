Vrouw steelt elektrische tandenborstels in Kruidvat MMM

19 december 2018

18u55 0 Maaseik Een 30-jarige vrouw heeft een winkeldiefstal gepleegd aan Kloosterbempden in Maaseik. Dat gebeurde dinsdagnamiddag om 14.30 uur.

De winkelbediende merkte op hoe de 30-jarige blonde vrouw elektrische tandenborstels en parfum in een draagzak stak, en de winkel verliet zonder te betalen. De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de diefstal. Het is niet duidelijk of de dame werd opgepakt.