Vrouw niet in staat om te rijden 22 februari 2018

"Normaal had mijn moeder gereden, maar die had gedronken en daarom ben ik achter het stuur gekopen. Maar ook ik had te diep in het glas gekeken", verklaarde een 33-jarige vrouw tegen de politierechter in Maaseik. "Ik heb de sleutels toen afgenomen van mijn moeder om goed te doen, maar ik besef dat ik zelf ook niet mocht rijden. Het is de eerste keer dat wij zoiets meemaken." De vrouw moest bij de politierechter verschijnen voor dronkenschap. De rechter legt haar een geldbedrag op van bijna 1.300 euro en één maand rijverbod. (GBO)