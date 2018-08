Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding 07 augustus 2018

Een 39-jarige autobestuurster uit Maaseik werd vrijdagavond omstreeks 22 uur met lichte verwondingen naar het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis overgebracht nadat ze betrokken was bij een botsing in de Gemeentestraat in Kessel-Lo bij Leuven. Twee wagens kwamen in aanrijding met mekaar ter hoogte van de Elf Novemberlaan. Door de klap kwam één van deze auto's tegen een geparkeerd voertuig terecht. Ook een verkeersbord en de afsluiting van een woning werden beschadigd. De bestuurster uit Maaseik werd met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De bestuurders legden een negatieve ademtest af. De twee wagens die bij de botsing betrokken waren moesten worden getakeld. (ADPW)