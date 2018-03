Vrouw met voorlopig rijbewijs rijdt door rood licht 08 maart 2018

Een 47-jarige vrouw uit Maaseik die in maart vorig jaar door het rood licht reed, krijgt een boete. Ze was in het bezit van een voorlopig rijbewijs en toerde rond met een passagier, zonder begeleider. "Een zware overtreding", oordeelde het openbaar ministerie tijdens de zitting van de politierechtbank in Maaseik. De vrouw en haar echtgenoot, de eigenaar van de wagen, krijgen binnenkort een totale geldboete van iets meer dan duizend euro in de brievenbus. (GBO)