Vrouw lichtgewond 06 augustus 2018

02u38 0

Een 39-jarige bestuurster uit Maaseik is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Gemeentestraat in Kessel-Lo. Twee bestuurders kwamen omstreeks 22 uur met elkaar in aanrijding ter hoogte van de Elf Novemberlaan. Door de klap werd een van de auto's tegen een geparkeerde wagen gekatapulteerd met heel wat schade tot gevolg. Ook een verkeersbord en de afsluiting van een woning liepen averij op. De bestuurders legden een negatieve ademtest af. Twee wagens werden getakeld. Door het ongeluk werd het verkeer in de straat een tijdlang afgesloten. (KAR)