Vroedvrouw Noëlla (60) zet op laatste werkdag, na carrière van 39 jaar, eigen kleinzoon op de wereld Marco Mariotti

01 april 2019

16u11 0 Maaseik Noëlla Simons (60) uit Maaseik is haar laatste werkdag als vroedvrouw geëindigd op een wel héél mooie wijze. In het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder hielp ze zaterdag haar dochter bevallen en zette ze haar kleinzoon op de wereld. “Maar je maakt je klik van oma naar vroedvrouw en doet gewoon je job.”

De meest straffe oma van het land woont ongetwijfeld in Maaseik. Noëlla Simons begon zaterdag aan haar laatste werkdag na negendertig jaar vroedvrouw te zijn geweest. Ze hielp al honderden kinderen bij hun geboorte en hielp al evenveel mama’s bij de bevalling in het Sint-Franciscusziekenhuis. Maar zaterdag viel zowat al het toeval samen. Ze zette haar eigen kleinzoon Adriaan op de wereld.

“Mijn dochter Roselien en schoonzoon Stein verwachtten hun tweede kind, en we wisten ongeveer in welke periode het kind geboren zou worden", vertelt ze. “Maar mijn laatste werkdag lag definitief vast. We lachten op voorhand nog dat het misschien wel eens samen zou kunnen vallen.”

Ernst

En de familie kreeg gelijk. Roselien werd zaterdagnamiddag rond 15 uur binnengebracht, en zondagochtend rond 7 uur zou ze bevallen. En oma? Die trok nog eens één haar pak aan en zag haar derde kleinkind geboren worden. Adriaan, een kereltje van 51 cm en 3,730 kilo. “Natuurlijk is dat bijzonder mooi, je eigen kleinkind geboren zien worden. Ik had me mijn laatste werkdag niet mooier kunnen inbeelden. Maar op dat moment is het eigenlijk bittere ernst. Een bevalling gaat altijd gepaard met risico’s, en je zet je eigen emoties dan aan de kant. Roselien is ook met een keizersnede bevallen. Alles is uiteindelijk vlot verlopen, maar ik maak op die momenten de klik naar vroedvrouw, en niet naar moeder of oma.”

Maar ze is wel de eerste persoon op deze aardbol die de kleine Adriaan te zien kreeg. “Dat klopt, en dat is ook een heel fijn gevoel. Het doet misschien net dat tikje meer met een mens, met een grootmoeder.”

Loslaten

Vandaag bezocht Noëlla haar vertrouwde kraamafdeling als oma en niet als vroedvrouw. “Het is even wennen, maar ik heb toch nog witte kledij aangetrokken om nog een beetje het gekende gevoel te ervaren. Ik heb help dan wel met wat kleine dingen, maar ik moet de rest zéker loslaten.”

“Of ik het ga missen? Dat is dubbel. Ik heb mijn job altijd ontzettend graag gedaan, maar de digitalisering en het vele werken met de computer is toch allemaal niet zo gemakkelijk meer op je zestigste. Het is goed zo gelijk het nu is. En als ik mij thuis moest vervelen, kom ik hier wel vrijwilligerswerk doen. Hoewel ik ook véél tijd zal doorbrengen met al mijn kleinkinderen.”