Vrachtwagens botsen in ochtendspits 04 september 2018

02u47 0

In Maaseik zijn gisterochtend rond 7.30 uur twee vrachtwagens gebotst. Dat gebeurde aan de Maastrichtersteenweg. Eén chauffeur raakte daarbij gewond. Eén van de voertuigen bleek een tankwagen met benzine. Eén van de bestuurders van de vrachtwagens liep lichte kwetsuren op. Het ging wel om een zware klap, waardoor de weg versperd raakte. Er lekte ook brandstof op het wegdek. De brandweer van de zone Oost-Limburg moest de weggevloeide brandstof opruimen. Het was snel duidelijk dat de takelwerkzaamheden enige tijd in beslag zouden nemen. De lokale politie Maasland maakte bekend dat de Maastrichtersteenweg urenlang zou afgesloten worden tussen de Koning Boudewijnlaan en Plantage. (MMM/RTZ)