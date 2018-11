Vijftiger krijgt celstraf voor aanval met mes: ‘ik ben geen schatje’ VCT

26 november 2018

16u19 0 Maaseik H. (55) uit Maaseik is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel omdat hij op 28 oktober 2016 de ex van een vriendin een lesje wilde leren. Hij gaf de man slagen en stampen. Het slachtoffer werd met verschillende snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. “Ik geef toe dat ik geen schatje ben maar ik heb hem niet met een mes gestoken,” beschreef de vijftiger.

Volgens de strafrechtbank was H., die eerder al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, zijn rivaal wel degelijk met een mes te lijf gegaan. Het slachtoffer liep meerdere snijwonden op. “Het is duidelijk dat hij kampt met een agressieprobleem. De maatschappij is ermee gebaat dat de beklaagde hieraan werkt,” luidde het vonnis. De celstraf werd daarom met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Zo moet de vijftiger zich laten opvolgen door justitie en moet hij een cursus dader inzicht volgen. H. had zwaar gedronken toen hij in oktober 2016 naar het huis van de ex van zijn vriendin in Maaseik trok. Hij was kwaad omdat de man zijn vriendin slecht zou behandeld hebben. Een banale discussie liep door overmatig alcoholgebruik uit de hand. Het slachtoffer was drie maanden werkonbekwaam.