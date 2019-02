Vijftiger die wijnbar wil redden met cannabisplantage krijgt 150 uur werkstraf DSS

13u18 0 Maaseik P. (54) uit Dilsen-Stokkem is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een boete van zesduizend euro omdat hij een cannabisplantage had opgezet in zijn woning in Dilsen-Stokkem. De man hoopte daarmee zijn wijnbar te redden van het faillissement.

Begin 2015 opende P. (54) uit Dilsen-Stokkem een wijnbar in Maaseik. Toen de zaak in slechte papieren kwam te zitten, zette P. een cannabisplantage op in zijn woning in Dilsen-Stokkem. “Ik wilde een faling van mijn zaak vermijden en wilde met die wietplantage mijn schulden afbetalen. Het heeft mij echter alleen maar veel miserie opgeleverd.”

De wijnbar ging in januari 2016 failliet. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van twintig maanden en een boete van zestigduizend euro. Volgens de aanklager brachten de drie oogsten tachtigduizend euro op. Volgens de Dilsenaar zette hij 230 planten op in twee oogstruimtes. Er lag ook vijf kilogram droge cannabis klaar om te verkopen. P. tapte ook illegaal elektriciteit af. Infrax vorderde daarom een schadevergoeding van 6.720 euro. De advocaat van P. benadrukte dat de voorgestelde winst van de oogsten te hoog was en vroeg de verbeurdverklaring te beperken. “Hij heeft toegegeven dat hij uit twee oogsten 16.600 euro heeft gehaald. Dat extra bedrag van de derde oogst is niet bewezen.” Daar is de strafrechter in Tongeren de advocaat in gevolgd. Hij sprak een verbeurdverklaring van 26.000 euro uit.