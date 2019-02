Veertiger werkt vijf jaar lang aan wietplantage in ondergrondse kelder: riskeert 18 maanden cel VCT

14 februari 2019

15u34 0 Maaseik Een veertiger uit Dilsen-Stokkem riskeert 18 maanden cel omdat hij een wietplantage opzette in zijn woning in Maaseik. Het kostte hem 50.000 euro en vijf jaar tijd om alles in zijn ondergrondse kelder te installeren. “Ik deed het omdat ik door mijn ziekte niet kan gaan werken, maar het heeft me alleen nog maar grotere problemen opgeleverd.”

J. zat een aantal maanden in voorhechtenis en wil nooit meer terug naar de cel. “Ik heb een huidziekte en kreeg niet de juiste medicatie”, beschreef de man voor de strafrechter. “Dat risico wil ik nooit meer lopen.” De politie viel op 17 september 2017 bij de man binnen in het kader van een wapendossier. Volgens de aanklager was er een capaciteit voor 700 planten, maar alles was al geoogst. Er lag wel nog een halve kilo wiet. “Die was voor eigen gebruik. Ik was toen verslaafd en had joints nodig om te kunnen slapen”, bekende J.

Naast de celstraf riskeert J. ook een boete van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van 2.000 euro winst. Zijn advocaat vroeg om de straf en de boete met uitstel op te leggen onder voorwaarden. Vonnis op 14 maart.