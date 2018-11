Vechtpartij met vuurwapen, dat BB-gun blijkt te zijn BVDH

11 november 2018

Zaterdagmiddag werd politie Maasland opgeroepen voor een vechtpartij tussen een viertal personen. Dit was het geval aan de Plattenhofweg in Maaseik. Daarbij werd een pistool in de gracht gegooid. Drie personen namen de vlucht met hun wagen. Eén persoon bleef met verwondingen achter en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het pistool bleek achteraf een simpele BB-gun te zijn. Het onderzoek wordt verder gevoerd, intussen zijn al twee verdachten gekend.