Vandalen bekrassen auto 04 april 2018

Op Engerhoven in Maaseik hebben vandalen een wagen beschadigd. De feiten werden maandagavond omstreeks 17.45 uur gepleegd. De daders bekrasten de flank van het voertuig en staken ook twee banden lek. Over hun motief is voorlopig niets geweten. (MMM)