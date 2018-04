Vandalen aan de slag 16 april 2018

02u37 0 Maaseik Politiezone Maasland stelde dit weekend op verschillende plaatsen vandalisme vast.

Op de Koningin Fabiolalaan in Maaseik was zaterdagochtend om 10 uur een achterruit van een Nederlands voertuig verbrijzeld. Een uur later bleek de achterbank van een geparkeerd voertuig op de Rechtestraat in Dilsen beschadigd. Om 21.30 uur stampte een onbekende een deuk in een wagen op de Boomgaardstraat in Maaseik.





(BVDH)