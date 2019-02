Twintiger tweemaal betrapt met drugs tijdens politiecontrole: werkstraf 70 uur

VCT

18 februari 2019

14u09 0 Maaseik Y. (21) uit Maaseik is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur omdat hij in 2016 en 2017 wiet invoerde en verkocht. Op 28 april 2017 liep de twintiger tegen de lamp, omdat de politie zijn voertuig staande hield omdat zijn achterlichten stuk waren.

De eerste politiecontrole in april 2017 vond plaats op de Van Eycklaan in Maaseik. Y. was op dat ogenblik op de terugweg uit Nederland en gedroeg zich samen met zijn passagier zeer nerveus. Na een controle van het voertuig vond de politie een gripzak met 37 gram cannabis onder de achterbank. In de wagen lag ook een ijzeren doos met een crusher, oogdruppels, 10 gram wiet and 2 gram cocaïne. Ook de GSM van Y. werd in beslag genomen. Daarop werden heel wat drug gerelateerde berichten getraceerd.

Op 20 mei 2017 liep Y. opnieuw tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Bree. In het voertuig lag opnieuw een zak met 20 gram cannabis. Y. gaf toe dat hij de drugs kocht in Kinrooi, Maaseik en Nederland. “Beklaagde handelde duidelijk uit winstbejag en bleef zijn handel verder zetten, ook nadat hij een tweede maal geval werd”, oordeelde de strafrechter in Tongeren. De twintiger was zelf als sinds zijn 16de verslaafd aan drugs. Naast de werkstraf moet Y. ook een boete van 8.000 euro betalen. Als de twintiger de werkstraf niet correct uitvoert binnen de 12 maanden, volgt een celstraf van 5 maanden.