Twee Maaseikenaars willen Nederlandse tieners die gestolen scooter verkopen hardhandig lesje leren: riskeren 14 maanden cel

04 maart 2019

13u48 0 Maaseik Maaseikenaar A. (19) riskeert samen met zijn vriend O. (18) een celstraf van 14 maanden omdat hij op 12 november 2018 zwaar uithaalde naar twee Nederlanders van amper 14 en 16 jaar oud die hem een gestolen scooter kwamen verkopen. Toen de gestolen scooter niet het juiste exemplaar bleek te zijn en de Nederlanders toch hun geld vroegen, deelde A. een vuistslag uit en zette hij een schroevendraaier tegen de nek van een van de tieners. Kompaan O. dreigde ook met een wapen.

De twee Nederlandse tieners belden na de feiten zelf naar de politie. De 14-jarige M. had een zwelling ter hoogte van zijn oog. Van de scooter waar hij en zijn 16-jarige vriend A. mee naar Maaseik waren gekomen, was geen spoor meer. De twee tieners kwamen samen met de 16-jarige eigenaar van de scooter en hun respectievelijke moeders naar de strafrechtbank in Tongeren en vroegen een schadevergoeding. Volgens hen wilden ze helemaal geen gestolen scooter verkopen maar pakten A. en O. de sleutel van de scooter en hun Gsm's af en reden ze weg.

“Dit is een verontrustend dossier”, beschreef de aanklager. “De twee Nederlanders zijn daar binnen gekomen. Beklaagde A. heeft de 16-jarige Nederlander onmiddellijk een vuistslag gegeven en hij heeft dan een schroevendraaier tegen zijn nek gehouden. Het ander slachtoffer kreeg een alarmpistool tegen zijn slaap. De twee beklaagden zijn dan met de scooter vertrokken.”

De advocaat van A. vroeg opschorting van straf onder voorwaarden. “Hij heeft een moeilijke jeugd gehad maar hij heeft zich nu herpakt en is aan het werk in Maasmechelen.” De raadsman van O. benadrukte de ondergeschikte rol de 18-jarige Maaseikenaar. Volgens haar liep de situatie wel degelijk uit de hand omdat de gestolen scooter niet het juiste exemplaar bleek te zijn. Ze vroeg een werkstraf of een straf met uitstel.

Vonnis op 1 april.