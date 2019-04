Twee Maaseikenaars bedreigen zeer jonge tieners die scooter willen verkopen met pistool en gaan er met de scooter vandoor VCT

01 april 2019

14u05 0 Maaseik Maaseikenaar A. (19) is samen met zijn vriend O. (18) veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij op 12 november 2018 twee Nederlanders van amper 14 en 16 jaar oud, die hem een scooter kwamen verkopen, hard aanpakte. Toen de scooter niet het juiste exemplaar bleek te zijn en de Nederlanders toch hun geld vroegen, deelde A. een vuistslag uit en zette hij een schroevendraaier tegen de nek van de 14-jarige M. Kompaan O. dreigde ook met een pistool. Daarna namen de twee Maaseikenaar de gsm’s van de tieners af en gingen er met de scooter vandoor.

De twee Nederlandse tieners belden na de feiten zelf naar de politie. De 14-jarige M. had een zwelling ter hoogte van zijn oog. Van de scooter waar hij en zijn 16-jarige vriend A. mee naar Maaseik kwamen was geen spoor meer. De twee tieners kwamen samen met de 16-jarige eigenaar van de scooter en hun respectievelijke moeders naar de strafrechtbank in Tongeren.

“Dit is een verontrustend dossier”, beschreef de aanklager. “De twee Nederlanders zijn daar binnen gekomen. Beklaagde A. heeft de 16-jarige Nederlander onmiddellijk een vuistslag gegeven en hij heeft dan een schroevendraaier tegen zijn nek gehouden. Het ander slachtoffer kreeg een alarmpistool tegen zijn slaap. De twee beklaagden zijn dan met de scooter vertrokken.”

De strafrechter benadrukte het verontrustend karakter van de feiten en verwees naar de jonge leeftijd van de beklaagden. A. leefde eerder opgelegde voorwaarden van een voorlopige invrijheidstelling ook niet correct na. “Hij heeft lak aan politie en justitie”, vermeldde het vonnis.

De twee Maaseikenaars moeten de werkstraf van 150 uur moet binnen binnen het jaar uitvoeren, zo niet volgt een celstraf van 12 maanden.

A. kreeg nog een bijkomende werkstraf van 50 uur omdat hij in de nacht van 10 op 11 december een schuifraam vernielde.