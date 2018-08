Tuinhuis brandt volledig uit 29 augustus 2018

In de Dornernieuwstraat in Maaseik is in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 4 uur brand uitgebroken. Een tuinhuis met inboedel ging volledig in vlammen op. De oorzaak moet wellicht bij een kortsluiting gezocht worden. Gewonden vielen er niet. (MMM)